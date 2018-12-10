banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda haftasonu gömüldü Bursa
Zeytinyağını alacak
Zeytinyağını alacak
Yine en iyi otel
Yine Avrupa’nın en iyisi
Neymar marka elçisi
Neymar marka elçisi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Zeytinyağı eğitimi verdi
Kadınlara örnek oldu
Kadınlara örnek oldu

Altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 212 bin 200 lira, en yüksek 212 bin 500 liradan işlem gören standart...

Altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 212 bin 200 lira, en yüksek 212 bin 500 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 212 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 120 milyon 603 bin 496,02 lira, işlem miktarı ise 567 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 121 milyon 605 bin 538,67 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 212.500,001.241,80En Düşük 212.200,001.240,50En Yüksek212.500,001.249,50Kapanış212.200,001.247,20Ağırlıklı Ortalama 212.346,201.247,30Toplam İşlem Hacmi (TL)120.603.496,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg)567,33630 Toplam İşlem Adedi23
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1