İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 213 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 213 bin, en yüksek ise 213 bin 607 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,52 yükselişle 213 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 82 milyon 815 bin 635,99 lira, işlem miktarı ise 392 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 94 milyon 332 bin 371,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ile Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 212.000,001.233,00En Düşük 213.000,001.223,85En Yüksek213.607,001.231,50Kapanış213.100,001.224,00Ağırlıklı Ortalama 213.237,471.226,02Toplam İşlem Hacmi (TL)82.815.635,99 Toplam İşlem Miktarı (Kg)392,37 Toplam İşlem Adedi25