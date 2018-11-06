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Altının kilogramı 213 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 213 bin 200 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 211 bin 100, en yüksek ise 213 bin 200 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 213 bin 200 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 213 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 211 bin 100, en yüksek ise 213 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,52 düşüşle 213 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 127 milyon 468 bin 462,33 lira, işlem miktarı ise 591 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 808 bin 356,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 216.500,001.230,00En Düşük 211.100,001.230,00En Yüksek213.200,001.236,50Kapanış213.200,001.236,00Ağırlıklı Ortalama 212.673,681.234,19Toplam İşlem Hacmi (TL)127.468.462,33 Toplam İşlem Miktarı (Kg)590,87 Toplam İşlem Adedi30
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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