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Altının kilogramı 214 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 200 liraya indi.Altın piyasasında, en düşük 213 bin 800 lira, en yüksek 214 bin 700 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 214 bin 200 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 200 liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 213 bin 800 lira, en yüksek 214 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 214 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 123 milyon 869 bin 410,57 lira, işlem miktarı ise 578 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 128 milyon 150 bin 486,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 214.500,001.248,00En Düşük 213.800,001.248,55En Yüksek214.700,001.252,70Kapanış214.200,001.248,55Ağırlıklı Ortalama 214.475,001.250,37Toplam İşlem Hacmi (TL)123.869.410,57 Toplam İşlem Miktarı (Kg)578,31 Toplam İşlem Adedi30


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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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