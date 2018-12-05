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Altının kilogramı 214 bin 200 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 200 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 214 bin 200 liradan, en yüksek 216 bin 300 liradan işlem gören...

Altının kilogramı 214 bin 200 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 214 bin 200 liradan, en yüksek 216 bin 300 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 214 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 165 milyon 966 bin 334,94 lira, işlem miktarı ise 790 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 167 milyon 60 bin 811,54 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Bonus Kıymetli Madenler ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 212.100,001.240,00En Düşük 214.200,001.234,50En Yüksek216.300,001.238,20Kapanış214.200,001.238,20Ağırlıklı Ortalama 214.900,001.236,10Toplam İşlem Hacmi (TL)165.966.344,94 Toplam İşlem Miktarı (Kg)790,05 Toplam İşlem Adedi15

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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