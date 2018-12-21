banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Trabzon dünya Allianz Bursa
Hedef 125 milyon dolar
Hedef 125 milyon dolar
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik

Altının kilogramı 214 bin 750 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 750 liraya çıktı.Altın piyasasında, en düşük 213 bin lira, en yüksek 214 bin 750 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 214 bin 750 liraya yükseldi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 750 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 213 bin lira, en yüksek 214 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,41 artışla 214 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 127 milyon 801 bin 307,30 lira, işlem miktarı ise 600 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 128 milyon 946 bin 830,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 211.750,001.254,95En Düşük 213.000,001.257,80En Yüksek214.750,001.261,50Kapanış214.750,001.260,00Ağırlıklı Ortalama 214.500,001.259,19Toplam İşlem Hacmi (TL)127.801.307,30 Toplam İşlem Miktarı (Kg)600,03 Toplam İşlem Adedi28
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1