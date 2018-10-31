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Altının kilogramı 214 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 800 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 214 bin 800, en yüksek ise 215 bin 700 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 214 bin 800 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 214 bin 800, en yüksek ise 215 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 düşüşle 214 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 225 milyon 826 bin 803,67 lira, işlem miktarı ise 1.044 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 227 milyon 475 bin 600,52 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Garanti Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 215.950,001.223,30En Düşük 214.800,001.216,00En Yüksek215,700,001.225,00Kapanış214.800,001.217,90Ağırlıklı Ortalama 215.495,451.218,50Toplam İşlem Hacmi (TL)225.826.803,67 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.044,33 Toplam İşlem Adedi35
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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