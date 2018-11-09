İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 214 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 214 bin 800, en yüksek ise 216 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,80 yükselişle 214 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 336 milyon 678 bin 921,63 lira, işlem miktarı ise 1.587 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 341 milyon 205 bin 688,06 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 213.100,001.224,00En Düşük 214.800,001.218,35En Yüksek216.400,001.224,00Kapanış214.800,001.220,00Ağırlıklı Ortalama 215.265,001.218,84Toplam İşlem Hacmi (TL)336.678.921,63 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.587,27 Toplam İşlem Adedi113