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Altının kilogramı 215 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 214 bin 200 lira, en yüksek 215 bin 400 liradan işlem gören standart...

Altının kilogramı 215 bin liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 215 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 214 bin 200 lira, en yüksek 215 bin 400 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 215 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 95 milyon 774 bin 457,93 lira, işlem miktarı ise 447 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 97 milyon 188 bin 285,47 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Bonus Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 216.000,001.249,20En Düşük 214.200,001.244,00En Yüksek215.400,001.245,20Kapanış215.000,001.244,65Ağırlıklı Ortalama 215,147,871.244,60Toplam İşlem Hacmi (TL)95.774.457,93 Toplam İşlem Miktarı (Kg)447,88260 Toplam İşlem Adedi22


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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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