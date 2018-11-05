Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon Halit yalçın avcı
Faiz düşürüldü
Faiz düşürüldü
İndirim nefes aldıracak
İndirim nefes aldıracak
İş yapmak kolaylaştı
İş yapmak kolaylaştı
KoçSistem'e ödül
KoçSistem'e ödül
ÖTV taban satışlar tavan
ÖTV taban satışlar tavan

Altının kilogramı 216 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 216 bin 500 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 216 bin 250, en yüksek ise 217 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 216 bin 500 liraya geriledi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 216 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 216 bin 250, en yüksek ise 217 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 216 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 115 milyon 556 bin 92,05 lira, işlem miktarı ise 536 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 121 milyon 195 bin 115,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Garanti Bankası, Halkbank ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 217.300,001.232,40En Düşük 216.250,001.230,00En Yüksek217.000,001.234,00Kapanış216.500,001.230,00Ağırlıklı Ortalama 216.540,481.232,36Toplam İşlem Hacmi (TL)115.556.092,05 Toplam İşlem Miktarı (Kg)536,51 Toplam İşlem Adedi30
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1