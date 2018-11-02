İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 217 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 216 bin 500, en yüksek ise 218 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 düşüşle 217 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 77 milyon 174 bin 692,46 lira, işlem miktarı ise 350 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 78 milyon 505 bin 808,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Akbank ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 219.000,001.230,20En Düşük 216.500,001.231,80En Yüksek218.700,001.236,50Kapanış217.300,001.232,40Ağırlıklı Ortalama 218.006,851.233,51Toplam İşlem Hacmi (TL)77.174.692,46 Toplam İşlem Miktarı (Kg)350,43 Toplam İşlem Adedi25