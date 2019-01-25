İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 217 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 217 bin 300 lira, en yüksek 218 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 217 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 184 milyon 765 bin 556,93 lira, işlem miktarı ise 848 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 188 milyon 246 bin 423,41 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar DenizBank, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 217.350,001.280,25En Düşük 217.300,001.283,75En Yüksek218.350,001.286,05Kapanış217.300,001.284,35Ağırlıklı Ortalama 217.584,381.284,34Toplam İşlem Hacmi (TL)184.765.556,93 Toplam İşlem Miktarı (Kg)848,44 Toplam İşlem Adedi47