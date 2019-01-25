Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi food istanbul moda dünya Bursa
Hoover’den A++ kurutma teknolojisi
Çamaşır kurutmanın tasarruflu yolu
Renault'da yeni atama
Renault'da yeni atama
En taze kahveyi yaptı
En taze kahveyi yaptı
Davos'ta güvenlik
Davos'ta güvenlik
Siber güvenlik şart
Siber güvenlik şart

Altının kilogramı 217 bin 300 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 217 bin 300 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 217 bin 300 lira, en yüksek 218 bin 350 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 217 bin 300 liraya geriledi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 217 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 217 bin 300 lira, en yüksek 218 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 217 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 184 milyon 765 bin 556,93 lira, işlem miktarı ise 848 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 188 milyon 246 bin 423,41 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar DenizBank, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 217.350,001.280,25En Düşük 217.300,001.283,75En Yüksek218.350,001.286,05Kapanış217.300,001.284,35Ağırlıklı Ortalama 217.584,381.284,34Toplam İşlem Hacmi (TL)184.765.556,93 Toplam İşlem Miktarı (Kg)848,44 Toplam İşlem Adedi47
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1