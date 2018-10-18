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Altının kilogramı 218 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 218 bin 500 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 217 bin 250, en yüksek ise 224 bin 585 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 218 bin 500 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 218 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 217 bin 250, en yüksek ise 224 bin 585 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,59 düşüşle 218 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 93 milyon 532 bin 412,87 lira, işlem miktarı ise 424 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 99 milyon 565 bin 366,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Garanti Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 224.300,001.226,50En Düşük 217.250,001.220,00En Yüksek224.585,001.224,00Kapanış218.500,001.224,00Ağırlıklı Ortalama 220.968,691.221,76Toplam İşlem Hacmi (TL)93.532.412,87 Toplam İşlem Miktarı (Kg)424,31 Toplam İşlem Adedi28
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıTL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım Ihalesi
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