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Altının kilogramı 219 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 219 bin 500 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 219 bin 100 lirayı, en yüksek 220 bin 780 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 219 bin 500 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogramı 219 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 219 bin 100 lirayı, en yüksek 220 bin 780 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 219 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 72 milyon 824 bin 992,52 lira, işlem miktarı ise 330,9 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 77 milyon 706 bin 621,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Bonus Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 220.500,001.312,00En Düşük 219.100,001.312,50En Yüksek220.780,001.314,50Kapanış219.500,001.314,00Ağırlıklı Ortalama 219.501,921.313,25Toplam İşlem Hacmi (TL)72.824.992,52 Toplam İşlem Miktarı (Kg)330,9 Toplam İşlem Adedi19
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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