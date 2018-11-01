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Altının kilogramı 219 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 219 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 218 bin 900, en yüksek ise 221 bin 750 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 219 bin liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 219 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 218 bin 900, en yüksek ise 221 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,96 yükselişle 219 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 68 milyon 493 bin 881,67 lira, işlem miktarı ise 315 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 72 milyon 719 bin 878,08 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Gram Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 214.800,001.217,90En Düşük 218.900,001.214,00En Yüksek221,750,001.230,20Kapanış219.000,001.230,20Ağırlıklı Ortalama 219.700,001.224,68Toplam İşlem Hacmi (TL)68.493.881,67 Toplam İşlem Miktarı (Kg)315,25 Toplam İşlem Adedi16
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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