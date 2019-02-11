İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin 400 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 221 bin 400 lira, en yüksek 221 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yatay seyrederek 221 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 78 milyon 239 bin 803,53 lira, işlem miktarı ise 355 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 82 milyon 36 bin 680,70 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Merkez Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ve Ehg Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 221.400,001.313,10En Düşük 221.400,001.307,50En Yüksek221.750,001.310,50Kapanış221.400,001.307,50Ağırlıklı Ortalama 221.570,591.309,81Toplam İşlem Hacmi (TL)78.239.803,53 Toplam İşlem Miktarı (Kg)354,51 Toplam İşlem Adedi12