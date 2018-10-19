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Altının kilogramı 221 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin 500 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 220 bin, en yüksek ise 223 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 221 bin 500 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 220 bin, en yüksek ise 223 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 221 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 597 bin 752,76 lira, işlem miktarı ise 540 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 119 milyon 906 bin 407,47 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, T.Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 218.500,001.224,00En Düşük 220.000,001.224,60En Yüksek223.000,001.230,00Kapanış221.500,001.230,00Ağırlıklı Ortalama 221.847,221.227,06Toplam İşlem Hacmi (TL)118.597.752,76 Toplam İşlem Miktarı (Kg)539,90 Toplam İşlem Adedi27
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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