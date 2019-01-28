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Altının kilogramı 221 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin 500 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 220 bin 300 lira, en yüksek 221 bin 500 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 221 bin 500 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 220 bin 300 lira, en yüksek 221 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,93 artışla 221 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 131 milyon 641 bin 728,59 lira, işlem miktarı ise 599 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 133 milyon 245 bin 551,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 217.300,001.284,35En Düşük 220.300,001.292,45En Yüksek221.500,001.302,00Kapanış221.500,001.301,35Ağırlıklı Ortalama 220.938,461.301,48Toplam İşlem Hacmi (TL)131.641.728,59 Toplam İşlem Miktarı (Kg)598,98 Toplam İşlem Adedi29


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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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