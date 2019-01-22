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Altının kilogramı 221 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 219 bin 800 lira, en yüksek 221 bin 500 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 221 bin liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 221 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 219 bin 800 lira, en yüksek 221 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 221 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 244 milyon 129 bin 427,89 lira, işlem miktarı ise 1.109 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 246 milyon 762 bin 342,89 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 219.800,001.279,50En Düşük 219.800,001.277,55En Yüksek221.500,001.285,70Kapanış221.000,001.284,10Ağırlıklı Ortalama 220.616,891.281,42Toplam İşlem Hacmi (TL)244.129.427,89 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.109,38 Toplam İşlem Adedi57
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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