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Altının kilogramı 222 bin 400 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 400 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 222 bin, en yüksek ise 222 bin 850 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 222 bin 400 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin, en yüksek ise 222 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,41 yükselişle 222 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 100 milyon 403 bin 560,14 lira, işlem miktarı ise 455 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 103 milyon 26 bin 630,85 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, Merkez Döviz ve Kıy. Mad., İstanbul Altın Rafinerisi ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 221.500,001.230,00En Düşük 222.000,001.222,10En Yüksek222.850,001.224,80Kapanış222,400,001.224,00Ağırlıklı Ortalama 222.444,741.223.12Toplam İşlem Hacmi (TL)100.403.560,14 Toplam İşlem Miktarı (Kg)454,84 Toplam İşlem Adedi18
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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