Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya sağlıklı Biyoloji Dermatoloji
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından izliyor”
“Dünya devleri Türk tekstilini yakından...
İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı
İşsizlik sayısı 4 milyona çıktı
Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor
Dünya’nın çeliği Türkiye’de test ediliyor
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Zencefil ve zerdeçal kullananlar dikkat!
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar harcattı
Turizmde “macera“ 263 milyar dolar...

Altının kilogramı 222 bin 650 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 650 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 222 bin 650 lira, en yüksek 222 bin 900 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 222 bin 650 liraya yükseldi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 650 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin 650 lira, en yüksek 222 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 222 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 113 milyon 870 bin 120,52 lira, işlem miktarı ise 508,8 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 116 milyon 399 bin 155,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 222.250,001.306,15En Düşük 222.650,001.311,50En Yüksek222.900,001.319,25Kapanış222.650,001.318,85Ağırlıklı Ortalama 222.875,001.317,23Toplam İşlem Hacmi (TL)113.870.120,52 Toplam İşlem Miktarı (Kg)508,8 Toplam İşlem Adedi21


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5