İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 800 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin 200 lira, en yüksek 222 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 222 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 111 milyon 308 bin 695,19 lira, işlem miktarı ise 502 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 111 milyon 844 bin 136,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 221.400,001.307,50En Düşük 222.200,001.311,60En Yüksek222.800,001.313,80Kapanış222.800,001.311,80Ağırlıklı Ortalama 222.365,711.311,83Toplam İşlem Hacmi (TL)111.308.695,19 Toplam İşlem Miktarı (Kg)502 Toplam İşlem Adedi20