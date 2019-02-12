Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Altının kilogramı 222 bin 800 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 800 lira oldu. Altın piyasasında, en düşük 222 bin 200 lira, en yüksek 222 bin 800 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 222 bin 800 lira oldu
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin 800 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin 200 lira, en yüksek 222 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 222 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 111 milyon 308 bin 695,19 lira, işlem miktarı ise 502 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 111 milyon 844 bin 136,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 221.400,001.307,50En Düşük 222.200,001.311,60En Yüksek222.800,001.313,80Kapanış222.800,001.311,80Ağırlıklı Ortalama 222.365,711.311,83Toplam İşlem Hacmi (TL)111.308.695,19 Toplam İşlem Miktarı (Kg)502 Toplam İşlem Adedi20
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınBIST
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5