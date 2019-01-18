İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 222 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin lira, en yüksek 224 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 222 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 259 milyon 80 bin 65,74 lira, işlem miktarı ise 1.168 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 266 milyon 899 bin 817,39 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 223.500,001.295,25En Düşük 222.000,001.285,15En Yüksek224.450,001.293,00Kapanış222.000,001.286,35Ağırlıklı Ortalama 222.592,861.287,98Toplam İşlem Hacmi (TL)259.080.065,74 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.168,27 Toplam İşlem Adedi82