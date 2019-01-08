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Altının kilogramı 223 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 223 bin 500 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 222 bin 764 lira, en yüksek 223 bin 500 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 223 bin 500 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 223 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 222 bin 764 lira, en yüksek 223 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 223 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 300 milyon 954 bin 250,68 lira, işlem miktarı ise 1.357 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 302 milyon 496 bin 710,09 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 223.000,001.291,40En Düşük 222.764,001.282,50En Yüksek223.500,001.294,90Kapanış223.500,001.283,00Ağırlıklı Ortalama 223.377,331.288,85Toplam İşlem Hacmi (TL)300.954.250,68 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.357,91 Toplam İşlem Adedi77
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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