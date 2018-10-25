İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 223 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 223 bin 900, en yüksek ise 225 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 düşüşle 223 bin 900 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 135 milyon 773 bin 305,02 lira, işlem miktarı ise 600 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 141 milyon 784 bin 661,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 225.600,001.231,00En Düşük 223.900,001.231,50En Yüksek225.500,001.237,75Kapanış223.900,001.231,50Ağırlıklı Ortalama 225.382,761.234,87Toplam İşlem Hacmi (TL)135.773.305,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg)599,50 Toplam İşlem Adedi19