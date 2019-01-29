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Altının kilogramı 224 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 224 bin 250 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 224 bin 250 lira, en yüksek 225 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 224 bin 250 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 224 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 224 bin 250 lira, en yüksek 225 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 artışla 224 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 81 milyon 539 bin 965,06 lira, işlem miktarı ise 366 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 85 milyon 105 bin 876,21 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Akbank, VakıfBank, İstanbul Altın Rafinerisi ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 221.500,001.301,35En Düşük 224.250,001.300,10En Yüksek225.000,001.309,50Kapanış224.250,001.308,10Ağırlıklı Ortalama 224.855,471.307,93Toplam İşlem Hacmi (TL)81.539.965,06 Toplam İşlem Miktarı (Kg)365,69 Toplam İşlem Adedi25

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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