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Altının kilogramı 224 bin 550 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 224 bin 550 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 224 bin 550 lira, en yüksek 225 bin 500 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 224 bin 550 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 224 bin 550 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 224 bin 550 lira, en yüksek 225 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü dünkü kapanışa göre yüzde 0,99 azalışla 224 bin 550 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 190 milyon 617 bin 231 lira, işlem miktarı ise 752 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 192 milyon 264 bin 622,6 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövız ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, HSBC Bankası oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 226.800,001.287,45En Düşük 224.550,001.290,15En Yüksek225.500,001.295,00Kapanış224.550,001.290,15Ağırlıklı Ortalama 224.858,041.291,55Toplam İşlem Hacmi (TL)190.617.231,00 Toplam İşlem Miktarı (Kg)752 Toplam İşlem Adedi21

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