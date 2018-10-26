Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa dünya OTEP Eto
15 ova korumaya alındı
15 ova korumaya alındı
Akıl Fikir 12. yaşında
Akıl Fikir 12. yaşında
Boyner'le moda sohbeti
Boyner'le moda sohbeti
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı

Altının kilogramı 224 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 224 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, yatay bir seyir izleyen standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa...

Altının kilogramı 224 bin liraya yükseldi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 224 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, yatay bir seyir izleyen standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 yükselişle 224 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 73 milyon 36 bin 340,72 lira, işlem miktarı ise 324 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 75 milyon 158 bin 478,95 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 223.900,001.231,50En Düşük 224.000,001.232,00En Yüksek224.000,001.237,00Kapanış224.000,001.234,60Ağırlıklı Ortalama 224.000,001.234,96Toplam İşlem Hacmi (TL)73.036.340,72 Toplam İşlem Miktarı (Kg)323,90 Toplam İşlem Adedi13




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1