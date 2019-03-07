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Altının kilogramı 225 bin 350 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 350 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 224 bin 700 lira, en yüksek 226 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 225 bin 350 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 350 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 224 bin 700 lira, en yüksek 226 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 225 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 283 milyon 845 bin 291,43 lira, işlem miktarı ise 1.276 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 287 milyon 655 bin 943,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 222.500,001.287,30En Düşük 224.700,001.285,10En Yüksek226.000,001.288,50Kapanış225.350,001.288,50Ağırlıklı Ortalama 225.083,581.286,08Toplam İşlem Hacmi (TL)283.845.291,43 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.275,55 Toplam İşlem Adedi102
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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