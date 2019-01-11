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Altının kilogramı 225 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 500 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 225 bin 300 lira, en yüksek 226 bin 250 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 225 bin 500 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 225 bin 300 lira, en yüksek 226 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 225 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 84 milyon 439 bin 591,79 lira, işlem miktarı ise 373 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 90 milyon 351 bin 401,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Garanti Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 226.300,001.293,00En Düşük 225.300,001.292,00En Yüksek226.250,001.295,50Kapanış225.500,001.292,50Ağırlıklı Ortalama 225.532,051.295,67Toplam İşlem Hacmi (TL)84.439.591,79 Toplam İşlem Miktarı (Kg)373,34 Toplam İşlem Adedi23
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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