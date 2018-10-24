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Altının kilogramı 225 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 600 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 225 bin 600, en yüksek ise 228 bin 500 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 225 bin 600 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 225 bin 600, en yüksek ise 228 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 düşüşle 225 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 107 milyon 700 bin 315,82 lira, işlem miktarı ise 472 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 109 milyon 761 bin 17,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Güneşgil Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 230.250,001.234,50En Düşük 225.600,001.230,00En Yüksek228.500,001.231,50Kapanış225.600,001.231,00Ağırlıklı Ortalama 226.945,141.230,94Toplam İşlem Hacmi (TL)107.700.315,82 Toplam İşlem Miktarı (Kg)472,18 Toplam İşlem Adedi26


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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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