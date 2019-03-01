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Altının kilogramı 225 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 225 bin lira, en yüksek 225 bin 400 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 225 bin liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 225 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 225 bin lira, en yüksek 225 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,66 azalışla 225 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 117 milyon 338 bin 195,69 lira, işlem miktarı ise 791,5 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 186 milyon 491 bin 807,63 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 226.550,001.324,00En Düşük 225.000,001.308,50En Yüksek225.400,001.312,35Kapanış225.000,001.309,00Ağırlıklı Ortalama 225.357,031.310,68Toplam İşlem Hacmi (TL)177.338.195,69 Toplam İşlem Miktarı (Kg)791,5 Toplam İşlem Adedi38
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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