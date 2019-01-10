İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 300 lira, en yüksek 229 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 226 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 40 milyon 193 bin 937,55 lira, işlem miktarı ise 176 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 45 milyon 26 bin 51,28 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, HSBC Bank ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 227.663,001.281,00En Düşük 226.300,001.293,00En Yüksek229.000,001.297,00Kapanış226.300,001.293,00Ağırlıklı Ortalama 227.749,621.295,67Toplam İşlem Hacmi (TL)40.193.937,55 Toplam İşlem Miktarı (Kg)175,89 Toplam İşlem Adedi18