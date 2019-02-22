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Altının kilogramı 226 bin 870 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 870 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 226 bin 800 lira, en yüksek 227 bin 150 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 226 bin 870 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 226 bin 870 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 800 lira, en yüksek 227 bin 150 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 226 bin 870 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 207 milyon 973 bin 281,38 lira, işlem miktarı ise 920 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 210 milyon 823 bin 797,74 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 228.200,001.335,00En Düşük 226.800,001.322,25En Yüksek227.150,001.336,00Kapanış226.870,001.324,00Ağırlıklı Ortalama 226.963,191.323,14Toplam İşlem Hacmi (TL)207.973.281,38 Toplam İşlem Miktarı (Kg)919,78 Toplam İşlem Adedi48
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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