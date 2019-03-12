İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 400 lira, en yüksek 227 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 artışla 227 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 170 milyon 186 bin 368,31 lira, işlem miktarı ise 751,6 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 172 milyon 947 bin 953,36 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 226.500,001.296,10En Düşük 226.400,001.295,85En Yüksek227.600,001.297,95Kapanış227.400,001.296,20Ağırlıklı Ortalama 226.840,001.296,61Toplam İşlem Hacmi (TL)170.186.368,31 Toplam İşlem Miktarı (Kg)751,6 Toplam İşlem Adedi48