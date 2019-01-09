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Altının kilogramı 227 bin 663 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin 663 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 226 bin 300 lira, en yüksek 227 bin 663 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 227 bin 663 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin 663 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 300 lira, en yüksek 227 bin 663 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,86 artışla 227 bin 663 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 197 milyon 725 bin 966,13 lira, işlem miktarı ise 880 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 202 milyon 104 bin 775,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Garanti Bankası ve HSBC Bank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 223.500,001.283,00En Düşük 226.300,001.281,00En Yüksek227.663,001.291,95Kapanış227.663,001.281,00Ağırlıklı Ortalama 226.601,731.288,85Toplam İşlem Hacmi (TL)197.725.966,13 Toplam İşlem Miktarı (Kg)880,27 Toplam İşlem Adedi16
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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