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Altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 226 bin 668 lira, en yüksek 227 bin 44 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 227 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 226 bin 668 lira, en yüksek 227 bin 44 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 227 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 185 milyon 625 bin 574,23 lira, işlem miktarı ise 816,7 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 189 milyon 606 bin 389,94 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar DenizBank, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 226.870,001.324,00En Düşük 226.668,001.329,00En Yüksek227.044,001.331,30Kapanış227.000,001.331,00Ağırlıklı Ortalama 226.942,851.329,81Toplam İşlem Hacmi (TL)185.625.574,23 Toplam İşlem Miktarı (Kg)816,7 Toplam İşlem Adedi18

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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