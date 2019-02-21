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Altının kilogramı 228 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 228 bin 200 liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 228 bin 200 lira, en yüksek 228 bin 700 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 228 bin 200 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 228 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 228 bin 200 lira, en yüksek 228 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 228 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 95 milyon 291 bin 36,56 lira, işlem miktarı ise 419 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 98 milyon 401 bin 309,19 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası, Halkbank ve İsgold Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 229.400,001.342,00En Düşük 228.200,001.332,50En Yüksek228.700,001.343,00Kapanış228.200,001.335,00Ağırlıklı Ortalama 228.615,381.335,27Toplam İşlem Hacmi (TL)95.291.036,56 Toplam İşlem Miktarı (Kg)418,79 Toplam İşlem Adedi35
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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