İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 228 bin 800 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 228 bin, en yüksek ise 229 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 228 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 155 milyon 813 bin 256,59 lira, işlem miktarı ise 679 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 155 milyon 813 bin 256,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 230.200,001.230,50En Düşük 228.000,001.225,45En Yüksek229.000,001.229,15Kapanış228.800,001.225,10Ağırlıklı Ortalama 228.544,441.228,55Toplam İşlem Hacmi (TL)155.813.256,5926.812.117,18Toplam İşlem Miktarı (Kg)679,92530 Toplam İşlem Adedi25