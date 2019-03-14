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Altının kilogramı 228 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 228 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 228 bin lira, en yüksek 229 bin 300 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 228 bin liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 228 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 228 bin lira, en yüksek 229 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 228 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 140 milyon 386 bin 145,81 lira, işlem miktarı ise 616,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 145 milyon 204 bin 188,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 229.750,001.308,00En Düşük 228.000,001.289,05En Yüksek229.300,001.304,75Kapanış228.000,001.298,35Ağırlıklı Ortalama 228.853,061.298,62Toplam İşlem Hacmi (TL)140.386.145,81 Toplam İşlem Miktarı (Kg)616,63 Toplam İşlem Adedi45
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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