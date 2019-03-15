Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya Trabzon food istanbul
Bisikletli Yaşam Girişimi
Bisikletli Yaşam Girişimi
Uzaya araç gönderecek
Uzaya araç gönderecek
Mühendis kafası
Mühendis kafası
100 bin istihdam hedefi
100 bin istihdam hedefi
Binlerce işçi çıkaracak
Binlerce işçi çıkaracak

Altının kilogramı 229 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 250 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 229 bin 150 lira, en yüksek 229 bin 348 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 229 bin 250 liraya yükseldi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 150 lira, en yüksek 229 bin 348 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 229 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 118 milyon 166 bin 523,07 lira, işlem miktarı ise 516,34 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 120 milyon 742 bin 400,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 228.000,001.298,35En Düşük 229.150,001.299,80En Yüksek229.348,001.304,50Kapanış229.250,001.304,50Ağırlıklı Ortalama 229.232,571.302,57Toplam İşlem Hacmi (TL)118.166.523,07 Toplam İşlem Miktarı (Kg)516,34 Toplam İşlem Adedi39
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5