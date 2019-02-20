İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 100 lira, en yüksek 229 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,96 artışla 229 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 158 milyon 848 bin 599,76 lira, işlem miktarı ise 693,7 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 164 milyon 48 bin 99,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 227.200,001.329,50En Düşük 229.100,001.331,00En Yüksek229.400,001.345,75Kapanış229.400,001.342,00Ağırlıklı Ortalama 229.370,001.344,23Toplam İşlem Hacmi (TL)158.848.599,76 Toplam İşlem Miktarı (Kg)693,7 Toplam İşlem Adedi20