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Altının kilogramı 229 bin 750 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 750 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 229 bin 250 lira, en yüksek 229 bin 950 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 229 bin 750 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 229 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 250 lira, en yüksek 229 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 229 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 73 milyon 290 bin 300,77 lira, işlem miktarı ise 320,43 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 76 milyon 688 bin 322,81 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 227.400,001.296,20En Düşük 229.250,001.297,70En Yüksek229.950,001.309,50Kapanış229.750,001.308,00Ağırlıklı Ortalama 229.713,511.308,02Toplam İşlem Hacmi (TL)73.290.300,77 Toplam İşlem Miktarı (Kg)320,43 Toplam İşlem Adedi22
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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