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Altının kilogramı 230 bin 250 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin 250 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 228 bin, en yüksek ise 232 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 230 bin 250 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin 250 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 228 bin, en yüksek ise 232 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,53 yükselişle 230 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 139 milyon 303 bin 824,65 lira, işlem miktarı ise 617 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 142 milyon 455 bin 416,75 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Garanti Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 222,400,001.224,00En Düşük 228.000,001.229,30En Yüksek232.000,001.235,00Kapanış230.250,001.234,50Ağırlıklı Ortalama 230.341,461.232,14Toplam İşlem Hacmi (TL)139.303.824,65 Toplam İşlem Miktarı (Kg)617,67 Toplam İşlem Adedi27
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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