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Altının kilogramı 230 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin 500 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 229 bin 500 lira, en yüksek 230 bin 500 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 230 bin 500 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 230 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 229 bin 500 lira, en yüksek 230 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 230 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 141 milyon 172 bin 843,52 lira, işlem miktarı ise 615,22 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 147 milyon 365 bin 884,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 229.250,001.306,60En Düşük 229.500,001.306,50En Yüksek230.500,001.310,05Kapanış230.500,001.309,80Ağırlıklı Ortalama 229.938,181.308,73Toplam İşlem Hacmi (TL)141.172.843,52 Toplam İşlem Miktarı (Kg)615,22 Toplam İşlem Adedi38
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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