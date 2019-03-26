İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 233 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 233 bin lira, en yüksek 237 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,51 azalışla 233 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 366 milyon 647 bin 31,56 lira, işlem miktarı ise 1.536,23 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 378 milyon 39 bin 705,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 239.000,001.318,95En Düşük 233.000,001.314,50En Yüksek237.000,001.320,25Kapanış233.000,001.316,00Ağırlıklı Ortalama 235.182,351.317,26Toplam İşlem Hacmi (TL)366.647.031,56 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.536,23 Toplam İşlem Adedi90



