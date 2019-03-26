Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya food istanbul ekonomi Osman Ataç moda
İstihdamda Trakya havası
İstihdamda Trakya havası
Zam haberi asılsız
Zam haberi asılsız
Tarımın Ajandası
Tarımın Ajandası
Bal kimlik kazanıyor
Bal kimlik kazanıyor
İngiltere'de tanıtıldı
İngiltere'de tanıtıldı

Altının kilogramı 233 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 233 bin liraya geriledi. Altın piyasasında, en düşük 233 bin lira, en yüksek 237 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 233 bin liraya geriledi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 233 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 233 bin lira, en yüksek 237 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,51 azalışla 233 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 366 milyon 647 bin 31,56 lira, işlem miktarı ise 1.536,23 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 378 milyon 39 bin 705,59 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 239.000,001.318,95En Düşük 233.000,001.314,50En Yüksek237.000,001.320,25Kapanış233.000,001.316,00Ağırlıklı Ortalama 235.182,351.317,26Toplam İşlem Hacmi (TL)366.647.031,56 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.536,23 Toplam İşlem Adedi90


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5