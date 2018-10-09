İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 234 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 233 bin, en yüksek ise 234 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 düşüşle 234 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 247 milyon 248 bin 310,80 lira, işlem miktarı ise 1.053 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 250 milyon 386 bin 150,11 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar DenizBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Akbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 236.000,001.193,70En Düşük 233.000,001.185,00En Yüksek234.100,001.189,95Kapanış234.100,001.185,00Ağırlıklı Ortalama 233.565,381.187,56Toplam İşlem Hacmi (TL)247.248.310,80 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.053,02 Toplam İşlem Adedi78