İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 234 bin liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 234 bin lira, en yüksek 234 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 234 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 125 milyon 497 bin 646,62 lira, işlem miktarı ise 539,07 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 127 milyon 377 bin 563,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Merkez Döviz ve Kıymetli Mad., Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 233.500,001.293,20En Düşük 234.000,001.285,05En Yüksek234.800,001.294,00Kapanış234.000,001.285,05Ağırlıklı Ortalama 234.376,471.290,71Toplam İşlem Hacmi (TL)125.497.646,62 Toplam İşlem Miktarı (Kg)539,07 Toplam İşlem Adedi31