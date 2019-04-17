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Altının kilogramı 235 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 235 bin 800 liraya geriledi.Atın piyasasında, en düşük 235 bin 800 lira, en yüksek 237 bin 500 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 235 bin 800 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 235 bin 800 liraya geriledi.

Atın piyasasında, en düşük 235 bin 800 lira, en yüksek 237 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 azalışla 235 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 278 milyon 506 bin 140,28 lira, işlem miktarı ise 1.171,08 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 279 milyon 899 bin 162,30 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 240.200,001.284,45En Düşük 235.800,001.274,00En Yüksek237.500,001.280,55Kapanış235.800,001.278,00Ağırlıklı Ortalama 237.124,581.278,46Toplam İşlem Hacmi (TL)278.506.140,28 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.171,08 Toplam İşlem Adedi49
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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