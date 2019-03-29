İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 235 bin liraya yükseldi.

Atın piyasasında, en düşük 231 bin lira, en yüksek 235 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 235 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 493 milyon 104 bin 747,26 lira, işlem miktarı ise 2.139,50 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 501 milyon 79 bin 254,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 233.650,001.305,60En Düşük 231.000,001.289,00En Yüksek235.000,001.299,00Kapanış235.000,001.298,40Ağırlıklı Ortalama 233.489,781.292,49Toplam İşlem Hacmi (TL)493.104.747,26 Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.138,49 Toplam İşlem Adedi98